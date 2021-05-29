Хэйни: «Не считаю, что обязан останавливать Линареса»
Небольшая разница. Хэйни и Линарес взвесились накануне очного поединка
Ивент от Matchroom Boxing состоится в Лас-Вегасе
07:38
Хэйни и Линарес / Фото - BoxingsceneНакануне в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершилась официальная процедура взвешивания участников ивента от промоутерской компании Matchroom Boxing.
Вечер бокса возглавит поединок между обладателем титула WBC в легком дивизионе Девином Хэйни (25-0, 15 KO) и экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Хорхе Линаресом (47-5, 29 KO).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:
Хэйни: 135 фунтов (61.23 кг) – Линарес: 134 фунтов (60.78 кг)
Текстовая трансляция поединка Линарес – Хэйни будет доступна на сайте XSPORT.ua. Начало – утром 30 мая в районе 05:00.