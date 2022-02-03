«Недостаточно заинтересованных лиц». В команде Усика объяснили, почему реванш с Джошуа пройдет в Великобритании

Фото: Matchroom

Директор USYK-17 Promotions Сергей Лапин рассказал, почему реванш обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), вероятнее всего, пройдет в Великобритании:



В нашей стране к такому событию надо готовиться заранее. Во-первых, дети однозначно побегут в зал, и даже взрослые пойдут, потому что это хорошая мотивация и стимул. Во-вторых, надо, чтобы им всем было куда бежать. Чтобы были площадки, готовые принять большое количество желающих заниматься боксом. Нужен стратегический план. Очень неплохая идея, тем более, что событий такого масштаба событий у нас давно не проводили, а если говорить о чемпионском поединке в супертяжелом весе, то его в Украине не было никогда.

Как это делают в том же Казахстане или других боксерских странах. Они готовятся к этому заранее. И получается, что этими наплывами они поднимают активность молодежи, которая вместо того, чтобы шариться по дворам, идет в боксерские секции, тем самым развивая свою нацию. Если бы у нас кто-то сделал подобное на государственном уровне, было бы круто.