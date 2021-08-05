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«Недостойный дышать кусок дер**а». Фьюри в очередной раз проехался по Уайлдеру

«Цыганский король» продолжает терроризировать «Бронзового бомбардировщика»
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 20:39
«Недостойный дышать кусок дер**а». Фьюри в очередной раз проехался по Уайлдеру
Фьюри и Уайлдер / Фото: givemesport.com

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в очередной раз задел своего соперника по трилогии Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) в своем Instagram:

После окончания утренней тренировке подумывал об еще одном ударе прямо в лицо Уайлдера. Не могу дождаться, чтобы достать тебя, ты большой бомжара, только и способный придумывать отговорки. Кусок дерьма, недостойный умения дышать, данного Господом.

Напомним, что Фьюри излечился от коронавируса и на прошлой неделе вернулся к тренировкам.

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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