Нельсон: «Если кто-то пытается сказать, что в бою Джошуа - Усик все ясно, то это не так»

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон считает чемпиона WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) фаворитом в бою против Александра Усика (18-0, 13 KO), однако отмечает, что в этом противостоянии рано делать какие-то кардинальные выводы.

Британца цитирует издательство thesun.co.uk:

Джошуа может проиграть. Это может произойти с любым супертяжеловесом. Сейчас Энтони тренируется в Шеффилде, он провел там несколько недель. Джошуа вернулся к своим корням. Он делает все возможное, чтобы все прошло как надо. Я знаю, что он воспринимает этот бой очень серьезно».