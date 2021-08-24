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Нельсон: «Если кто-то пытается сказать, что в бою Джошуа - Усик все ясно, то это не так»

Британец считает AJ фаворитом в поединке против украинца
Бокс Профессиональный бокс
14:50
Нельсон: «Если кто-то пытается сказать, что в бою Джошуа - Усик все ясно, то это не так»
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон считает чемпиона WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) фаворитом в бою против Александра Усика (18-0, 13 KO), однако отмечает, что в этом противостоянии рано делать какие-то кардинальные выводы.

Британца цитирует издательство thesun.co.uk:

«Это непростой бой. Если кто-то пытается сказать, что здесь все ясно, то это не так. Это сложный поединок для Джошуа. Поэтому Энтони нужно убедиться, что он не допускает недооценки Усика только потому, что это мелкий соперник. В то же время Джошуа необходимо установить свою власть, ведь он большой, мощный, быстрый, атлетичный чемпион мира в супертяжелом весе. Если он сделает это, то я буду ожидать его победы.

Джошуа может проиграть. Это может произойти с любым супертяжеловесом. Сейчас Энтони тренируется в Шеффилде, он провел там несколько недель. Джошуа вернулся к своим корням. Он делает все возможное, чтобы все прошло как надо. Я знаю, что он воспринимает этот бой очень серьезно».

Джонни Нельсон сомневается в перспективах Александра Усика в супертяжелом весе.

Рене Тер Велде
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Теги

Джонни Нельсон Александр Усик - Энтони Джошуа

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