Макабу готов подраться с Канело в Мексике
Нельсон: «Канело может победить Макабу»
Британец высказался о противостоянии между мексиканцем и конголезцем
22 ноября 19:40
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира и комментатор Джонни Нельсон в интервью IFL TV высказался об ожидаемом титульном поединке в первом тяжелом весе (до 90.7 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО) и конголезцем Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).
«Я не считаю это безумием. Я большой поклонник таланта Канело, он просто великолепный боксер. И когда он соглашается на подобное, то я думаю: «Вау». К сожалению, за ним до сих пор тянется его непростая история, и об этом нельзя не думать, однако он не перестает меня удивлять.
И он может победить Макабу. Люди все еще понят о Рое Джонсе, который поднялся в супертяжелый вес».
Илунга Макабу готов подраться с Канело в Мексике.