Бывший тренер Белью верит, что Джошуа может побить Усика и Фьюри
Нельсон – о реванше Усик – Джошуа: «Результат зависит от того, насколько Энтони хочет победить»
Джонни считает, что все в руках британца
20:11
Усик и Джошуа / Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон в колонке на Sky Sports
поделился мнением о реванше Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Джошуа должен сделать правильные шаги, должным образом отреагировать и делать все правильно. Это слишком просто говорить: «Ему не стоило делать этого, ему стоило сделать то».
У Энтони есть техника в достатке, есть талант. У него есть резюме. Я не думаю, что для AJ невыполнимая задача взять реванш у Усика.
Ответ таков: «Он может, если действительно этого хочет». Так что все зависит от того, насколько Джошуа этого желает.
Напомним, что The Ring признала первый бой супертяжей «Событием года».
Комментарии 0