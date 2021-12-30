Нельсон – о реванше Усик – Джошуа: «Результат зависит от того, насколько Энтони хочет победить»

Усик и Джошуа / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон в колонке на Sky Sports поделился мнением о реванше Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



У Энтони есть техника в достатке, есть талант. У него есть резюме. Я не думаю, что для AJ невыполнимая задача взять реванш у Усика.

Ответ таков: «Он может, если действительно этого хочет». Так что все зависит от того, насколько Джошуа этого желает.