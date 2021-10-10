Нельсон: «Я очень удивлюсь, если Уайлдер будет драться после сегодняшнего проигрыша Фьюри»

Британец сомневается, что «Бронзовый бомбардировщик» вернется в ринг

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе и комментатор Джонни Нельсон признался, что будет очень удивлен, если американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) вернется в ринг после поражения в бою с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Нельсона цитирует портал metro.co.uk:

«Деонтей Уайлдер заработал много денег и нажил несколько врагов. Как он будет себя чувствовать после этого поражения? Какие будут его аппетиты после этого? Я был очень удивлен, что он дрался после поражения в реванше с Фьюри и буду еще больше удивлен, если он будет драться после сегодняшнего проигрыша. Но это его дело. Я не хочу критиковать человека, который только что упал».

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.