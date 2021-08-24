Нельсон: «Я увидел дебют Усика в супертяжелом весе и не был в восторге»

Британец сомневается в перспективах украинца в противостоянии с Джошуа

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Джонни Нельсон сомневается в перспективах Александра Усика (18-0, 13 KO) в супертяжелом весе в преддверии его поединка против обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), который состоится 25 сентября.

Британца цитирует thesun.co.uk:

«Я всегда был большим фанатом Энтони Джошуа и никогда этого не скрывал. Я фанат Александра Усика, потому что когда он выступал в первом тяжелом весе, я говорил: «Этот парень - престолонаследник. Я могу представить, как он поднимается в супертяжелый вес и оставляет о себе огромное впечатление, как в свое время Эвандер Холифилд». Правда, он боец с другим стилем. Но затем я увидел дебют Усика в супертяжелом весе и не был в восторге. Усик - хороший боец с превосходной любительской историей. Как минимум на любительском уровне у него получше история, чем у Джошуа. Я думаю, что Энтони окажется слишком большим, сильным, резким и агрессивным. Усик будет зависеть от своего нестандартного стиля и попытается сбить Джошуа с толку, чтобы пройти этот бой».

Александр Усик похвастался своим весом за чуть более чем месяц до поединка с Энтони Джошуа.