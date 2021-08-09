Белью: «Я бы посоветовал Джошуа не позволять Усику дышать»
Непобежденный британский полутяж поделился ожиданиями от поединка Усик – Джошуа
Подопечный AJ верит в победу своего соотечественника
17:43
Фото: XSPORT
Британский полутяжеловес Джошуа Буатси (14-0, 12 KO) высказался о грядущем поединке обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с Александром Усиком (18-0, 13 KO). Отметим, что AJ является менеджером Буатси.
Усик объединил титулы в первом тяжелом весе. Как по мне, Джошуа – первое большое имя, которое он получил в супертяжелом дивизионе. Так что посмотрим, как все сложится. Я думаю, что Джошуа с ним разберется, но давайте ничего не будем недооценивать. Это хороший бой, но я считаю, что Джошуа возьмет верх.
Напомним, что Усика к бою за четыре пояса будет готовить Анатолий Ломаченко.