Бывший соперник Усика попытается сорвать бой Альвареса и Макабу
Непобежденный кубинский проспект готов выйти в ринг против Усика
Фрэнк Санчес в 2022 году намерен завоевать чемпионский титул
23 ноября 19:22
Фрэнк Санчес / Фото - TwitterНепобежденный кубинский проспект супертяжелого дивизиона Фрэнк Санчес (19-0, 13 КО) заявил о своем намерении выйти на поединок с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Цитирует Санчеса boxingscene.com.
«В 2022 году я буду готов завоевать чемпионский титул. Имя, которое для меня выделяется – Александр Усик. Я всегда хотел встретиться с Энтони Джошуа, но теперь, когда Усик завоевал титулы, я бы хотел подраться с ним в недалеком будущем».
Накануне генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк сообщил, что им удалось продлить контракт с Усиком.