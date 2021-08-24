Непобежденный мексиканец намерен зачистить бокс от Бетербиева и Бивола

Хильберто Рамирес / Фото: usatoday.com

Непобежденный экс-чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) намерен побить обоих чемпионов мира в полутяжелом дивизионе – Артура Бетербиева (16-0, 16 КО) и Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО). Слова мексиканца приводит портал boxingscene.com.



Я, как настоящий профессионал, ни от кого не скрываюсь и, повторюсь, что готов боксировать с любым чемпионом в нашем весе. Я от своих слов не отказываюсь, как некоторые. Выхожу на ринг во имя себя, за свою нацию, за мексиканский дух. Русские знают, что я выиграю у Бивола, и Бетербиева. А Джо Смит – это просто закуска.

Думаю, они все не сильно хотят драться с бойцом из Мексики. Не просто так Бивол отказывается от своих слов и молчит после всех своих выходок в социальных сетях. Если бы он был настроен серьёзно, то бой можно было бы устроить без всяких проблем и он прекрасно это понимает. Говорят, но не делают. Там ещё что-то про Буатси говорят, так его я вообще перееду и не замечу. Я мексиканский воин и все отлично знают из какого я теста».