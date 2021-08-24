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Непобежденный мексиканец намерен зачистить бокс от Бетербиева и Бивола

Рамирес уверен, что его пока будут избегать в полутяжелом весе

Бокс Профессиональный бокс
08:13
Непобежденный мексиканец намерен зачистить бокс от Бетербиева и Бивола
Хильберто Рамирес / Фото: usatoday.com

Непобежденный экс-чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) намерен побить обоих чемпионов мира в полутяжелом дивизионе – Артура Бетербиева (16-0, 16 КО) и Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО). Слова мексиканца приводит портал boxingscene.com.

«Подбор соперников я оставляю для Golden Boy и матчмейкера Роберта Диаса, поскольку им хорошо известно о моих предпочтениях. Я даже не сомневаюсь в их профессионализме и выборе.

Я, как настоящий профессионал, ни от кого не скрываюсь и, повторюсь, что готов боксировать с любым чемпионом в нашем весе. Я от своих слов не отказываюсь, как некоторые. Выхожу на ринг во имя себя, за свою нацию, за мексиканский дух. Русские знают, что я выиграю у Бивола, и Бетербиева. А Джо Смит – это просто закуска.

Думаю, они все не сильно хотят драться с бойцом из Мексики. Не просто так Бивол отказывается от своих слов и молчит после всех своих выходок в социальных сетях. Если бы он был настроен серьёзно, то бой можно было бы устроить без всяких проблем и он прекрасно это понимает. Говорят, но не делают. Там ещё что-то про Буатси говорят, так его я вообще перееду и не замечу. Я мексиканский воин и все отлично знают из какого я теста».

Напомним, ранее Рамирес назвал Бивола одной из самых главных своих целей.

Карен Агабекян
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Теги

Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Хильберто Рамирес

Комментарии 1

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24 августа 2021г. 09:43
Что то этот мексиканец Рамирес перегибает палку. Кажется пора его проучить как следует. Однако, Бивол и Бетербиев не дерутся более 2 лет, и к сожалению они не собираются выйти в ринг скоро. А сами боксеры молчать как могила. А проумотер Хирн собирается свести Бивола с боксером с его улицы, которого не знают сами Англичаны. Куда катить бокс?
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