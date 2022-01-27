Непобежденный украинский нокаутер-супертяжеловес встретился с бывшим тренером Пакьяо

Владислав Сиренко – одна из самых главных украинских надежд в королевском дивизионе

Фото: facebook.com/b1boxing

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) встретился с легендарным тренером Фредди Роучем, который работал со многими звездными боксерами, в том числе бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Фото: facebook.com/b1boxing

Напомним, сейчас Роуч тренирует украинского боксера первого полусреднего веса Виктора Постола.

Что касается Сиренко, то он недавно вошел в рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO), а поэтому при удачном стечении обстоятельств в скором времени сможет претендовать на титульный бой.