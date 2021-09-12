«Вешу 90 кг и худой как смерть». Джошуа – о своей форме перед боем с Усиком
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
До мегафайта в хэвивейте осталось две недели
12 сентября 09:55
Александр Усик / Фото: essentiallysports.com
Александр Усик (18-0, 13 KO) уже через две недели проведет поединок против обладателя поясов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Перед боем всей жизни украинец действительно выглядит внушительно:
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.