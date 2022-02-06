Нери выиграл у топового американского проспекта

Луис оказался чуть активнее Кастро

Луис Нери / Фото: twitter.com/badlefthook

В Лас-Вегасе в рамках 2-го легчайшего веса экс-чемпион в двух дивизионах мексиканец Луис Нери (31-1, 24 KO) выиграл раздельным решением судей у американского проспекта Карлоса Кастро (27-0, 12 KO).



В начале поединка Нери отправил Кастро в нокдаун левым прямым. Проспект поднялся на ноги, но до конца трехминутки ему пришлось выживать.

Начиная со второго раунда, боксеры не спешили и обстреливались джебами. При этом, если исходила какая-то активность, то, в основном, от Нери.

Кастро начал активнее боксировать лишь после экватора поединка. Карлос работал точнее и выходил победителем из большинства разменов.

По итогам поединка судьи отдали победу Нери: 95:94, 96:93, 94:95.