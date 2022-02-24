Усик: «Прямо сейчас готов подраться с Фьюри на улице на голых кулаках»
«Нестабильная ситуация». Усик хочет реванш с Джошуа в Киеве и объяснил, почему этому не бывать
Также проблема с меньшей прибылью
07:25
Фото: Matchroom
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью Behind The Gloves объяснил, из-за каких факторов провести реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в Киеве – невозможно:
Я бы хотел подраться в Киеве на «Олимпийском». Сейчас в Украине нестабильная ситуация. Вторая – организаторы считают прибыль, а в другой стране она будет больше.
Британия? Нам без разницы. Мы меч хапанули и поехали.
Также Усик ответил на обвинения Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) в трусости.
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