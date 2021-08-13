Кроуфорд: «Склоняюсь в сторону Фьюри, но не нужно забывать о нокаутирующем ударе Уайлдера»
Неудивительно. Кроуфорд после поединка с Портером может стать свободным агентом
Контракт звездного американца с Top Rank подходит к своему завершению
14:22
Кроуфорд и Арум / Фото - boxing247Президент Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу Barbershop Conversations Live рассказал о планах своего подопечного, чемпиона мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО).
Теренс Кроуфорд переподписал с вами контракт?
«Сначала мы должны сделать бой с Шоном Портером, а потом мы посмотрим, куда мы зайдем с Кроуфордом. У нас несколько больших боев для Кроуфорда. Посмотрим. Я думаю, после боя с Портером Кроуфорду лучше бы стать свободным агентом и драться в лучших для него боях. Боец не должен быть связан с одним промоутером. Шугар Рэй Леонард был независимый. У Кроуфорда скоро закончится контракт с нами, и ему, вероятно, лучше будет оставаться свободным агентом, чем связывать себя с нами или другим промоутером. У нас есть огромный поединок для Кроуфорда, и он состоится не в нашей стране. Он будет против Джоша Тейлора».
Это сделает его снова воином дорог, как он делал в 63,5 кг.
«И он заработает уйму денег. Мы продадим 70-тысячную арену в Шотландии или Британии. Этот бой, вероятно, сгенерирует 2 миллиона проданных трансляций в Британии. Так что можно заработать много денег. Но хочет ли он боя с Джошем Тейлором? Это вопрос к нему».
Напомним, Кроуфорд вернется в ринг в поединке против Шона Портера (31-3, 17 КО) в ноябре этого года.
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