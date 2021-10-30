Роландо Ромеро: «Я собираюсь нокаутировать Дэвиса за один раунд»
Неугомонный парень. Роландо Ромеро обвиняют в сексуальном насилии
Восемь девушек дали показания против американского легковеса
30 октября 14:57
Роландо Ромеро / Фото - boxingnews24.comНепобежденный американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) обвиняется в сексуальном насилии. Об этом сообщает Bad Left Hook.
Как утверждает источник, восемь девушек обвинили Ромеро в совершении неправомерных действий сексуального характера. Имена предполагаемых жертв не разглашаются.
Официальные обвинения боксеру пока не были предъявлены.
Напомним, 5 декабря Ромеро выйдет в ринг с регулярным чемпионом WBA в легком и первом полусреднем дивизионе Джервонтой Дэвисом.
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