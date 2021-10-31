Невероятная рубка в поединке громил. Хорватский нокаутер уничтожил бывшего претендента на титул с нокдауном на пятой секунде

Бабич несколько раз уронил Молину на канвас

Бабич и Молина / Фото: DAZN

В главном бою шоу в Англии встретились супертяжи Ален Бабич (9-0, 9 KO) и Эрик Молина (28-8, 20 KO).



Бабич не особо обращал внимание на опыт экс-претендента на титул WBC и сразу ввязался в драку. На пятой секунде хорват впервые в поединке познакомил Молину с настилом. Эрик пытался отвечать Алену, но попытки оказались тщетны. Уже в середине второго раунда рефери решил закончить избиение. Хоть Молина оказался на настиле вследствие толчка, так что это не считается нокдауном, арбитр принял решение об остановке боя.

Претендент на титул WBO в хэвивейте считает, что к реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 KO) Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) немного наберет в массе.