Нганну сделал прогноз на потенциальный бой с Фьюри

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Обладатель титула UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) в подкасте True Geordie Xtra предсказал исход поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO):



Мой прогноз – я его нокаутирую, ведь это то, что я попытаюсь сделать. Весь свой тренировчный лагерь я буду над тем, чтобы быть собранным, хладнокровным, попытаюсь усмирить свою дикость, буду работать над точностью. Неважно, насколько хорошо у него с держалкой, он почувствует мой удар.