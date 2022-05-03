«Речь идет об убийстве». Нганну объяснил, что бой с Фьюри по правилам MMA опасен для жизни Тайсона
Нганну сделал прогноз на потенциальный бой с Фьюри
Чемпион UFC уверен в своей мощи
14:59
Фото: ESPN
Обладатель титула UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) в подкасте True Geordie Xtra предсказал исход поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO):
Многое зависит от правил. Я знаю, что это не будет способствовать моей победе, ведь Тайсон замечательный боксер. Если я зайду на его территорию, мне будет непросто. Но я все равно верю, что у меня есть что-то, что сделает для Фьюри эту ночь тяжелой, принеся первое поражение.
Мой прогноз – я его нокаутирую, ведь это то, что я попытаюсь сделать. Весь свой тренировчный лагерь я буду над тем, чтобы быть собранным, хладнокровным, попытаюсь усмирить свою дикость, буду работать над точностью. Неважно, насколько хорошо у него с держалкой, он почувствует мой удар.
Нганну также рассказал, что дело может дойти до убийства, если будут включены правила MMA.