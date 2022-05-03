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Нганну сделал прогноз на потенциальный бой с Фьюри

Чемпион UFC уверен в своей мощи
Бокс Профессиональный бокс
14:59
Нганну сделал прогноз на потенциальный бой с Фьюри
Фото: ESPN

Обладатель титула UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) в подкасте True Geordie Xtra предсказал исход поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO):

Многое зависит от правил. Я знаю, что это не будет способствовать моей победе, ведь Тайсон замечательный боксер. Если я зайду на его территорию, мне будет непросто. Но я все равно верю, что у меня есть что-то, что сделает для Фьюри эту ночь тяжелой, принеся первое поражение.

Мой прогноз – я его нокаутирую, ведь это то, что я попытаюсь сделать. Весь свой тренировчный лагерь я буду над тем, чтобы быть собранным, хладнокровным, попытаюсь усмирить свою дикость, буду работать над точностью. Неважно, насколько хорошо у него с держалкой, он почувствует мой удар.

Нганну также рассказал, что дело может дойти до убийства, если будут включены правила MMA.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Фрэнсис Нганну Тайсон Фьюри

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