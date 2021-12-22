Нганну впечатлился победой Джейка Пола и посоветовал всем воспринимать его всерьез

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Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) остался впечатлен победой Джейка Пола (5-0, 4 КО) над Тайроном Вудли (0-2, 0 КО). Слова «Хищника» приводит tmz.com:

Тем не менее нужно отдать должное Джейку Полу. Он сделал заявление, громко заявил о себе. Пол продемонстрировал, что подкрепляет свои слова делом. Он ведет себя очень серьезно. Вам лучше воспринимать Пола всерьез, поскольку он это доказал».