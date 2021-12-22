Нганну впечатлился победой Джейка Пола и посоветовал всем воспринимать его всерьез

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03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
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22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
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22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
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22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
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17:30 Венеция - Лацио -:- Запланирован
19:30 Интер - Торино -:- Запланирован
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02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Перенесен
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02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
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02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
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03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Нганну впечатлился победой Джейка Пола и посоветовал всем воспринимать его всерьез

Чемпион UFC не ожидал, что блогер вырубит Тайрона Вудли
Бокс Профессиональный бокс
16:48
Нганну впечатлился победой Джейка Пола и посоветовал всем воспринимать его всерьез
Фото: Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) остался впечатлен победой Джейка Пола (5-0, 4 КО) над Тайроном Вудли (0-2, 0 КО). Слова «Хищника» приводит tmz.com:

«По правде говоря, Джейк Пол меня впечатлил. Я не предвидел, что это произойдет. Знаете, я был уверен, что Тайрон Вудли победит в этом поединке.

Тем не менее нужно отдать должное Джейку Полу. Он сделал заявление, громко заявил о себе. Пол продемонстрировал, что подкрепляет свои слова делом. Он ведет себя очень серьезно. Вам лучше воспринимать Пола всерьез, поскольку он это доказал».


Накануне Джейк Пол намекнул на бой против самого кассового боксера современности Сауля Альвареса.



Сергей Остапенко
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Фрэнсис Нганну Джейк Пол Тайрон Вудли

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