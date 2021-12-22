Он за всю жизнь столько не заработал. Известно, сколько предложили Масвидалю за бой с Джейком Полом
Нганну впечатлился победой Джейка Пола и посоветовал всем воспринимать его всерьез
Чемпион UFC не ожидал, что блогер вырубит Тайрона Вудли
16:48
Фото: Getty Images
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) остался впечатлен победой Джейка Пола (5-0, 4 КО) над Тайроном Вудли (0-2, 0 КО). Слова «Хищника» приводит tmz.com:
«По правде говоря, Джейк Пол меня впечатлил. Я не предвидел, что это произойдет. Знаете, я был уверен, что Тайрон Вудли победит в этом поединке.
Тем не менее нужно отдать должное Джейку Полу. Он сделал заявление, громко заявил о себе. Пол продемонстрировал, что подкрепляет свои слова делом. Он ведет себя очень серьезно. Вам лучше воспринимать Пола всерьез, поскольку он это доказал».
Накануне Джейк Пол намекнул на бой против самого кассового боксера современности Сауля Альвареса.
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