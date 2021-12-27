Нганну: «Я тот, кто остановит хайп Гане»

Чемпион UFC уже не может дождаться боя против Сириля

Фото: FanSided

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) поделился ожиданиями от боя против обладателя временного титула Сирила Гане (10-0). Слова Хищника приводит SportsKeeda:

«Он хорош и талантлив, в этом нет сомнений. Поэтому он оказался там, где находится, но я просто лучше. Я тот, кто остановит этот хайп. Не могу дождаться этого боя. Ведь знаете, что в этом действительно забавно? Все говорят о нашем поединке и расхваливают Гане».

Бой Нганну и Гана 22 января возглавит турнир UFC 270.

Глава UFC считает, что этот поединок является самым ожидаемым в 2022 году.