«До того, как стали звездами». Top Rank вспомнила дебюты Ломы, Лопеса и Мейвезера
Ни Ломы, ни Кличко, зато себя не забыл. Мейвезер назвал свою версию топ-5 лучших боксеров в истории
В список вошли четыре американца и панамец
14:11
Флойд Мейвезер / Фото: en.as.com
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) рассказал, кто кроме него входит в топ-5 лучших боксеров в истории.
Слова Money приводит Talk SPORT:
Начну с Пернелла Уитакера. Теперь Роберто Дюран. Черт, я в затруднительном положении.
Тяжеловесы… Выберу Ларри Холмса. Он победил всех в свое время. У него была база, у него был джеб. И сейчас он прекрасно живет, поскольку сделал умные инвестиции.
Еще Аарон Прайор. Причина, по которой он проиграл единственный бой, – наркотики.
Напомним, что ранее Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности.