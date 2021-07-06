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Ни Ломы, ни Кличко, зато себя не забыл. Мейвезер назвал свою версию топ-5 лучших боксеров в истории

В список вошли четыре американца и панамец
Бокс Профессиональный бокс
14:11
Ни Ломы, ни Кличко, зато себя не забыл. Мейвезер назвал свою версию топ-5 лучших боксеров в истории
Флойд Мейвезер / Фото: en.as.com

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) рассказал, кто кроме него входит в топ-5 лучших боксеров в истории.

Слова Money приводит Talk SPORT:

Начну с Пернелла Уитакера. Теперь Роберто Дюран. Черт, я в затруднительном положении.

Тяжеловесы… Выберу Ларри Холмса. Он победил всех в свое время. У него была база, у него был джеб. И сейчас он прекрасно живет, поскольку сделал умные инвестиции.

Еще Аарон Прайор. Причина, по которой он проиграл единственный бой, – наркотики.

Напомним, что ранее Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Флойд Мейвезер

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