Боб Арум: «Я очень взволнован перед боем Ломаченко – Комми»
Ни минуты простоя. Ломаченко продолжает интенсивную подготовку к поединку Комми
12 декабря легковесы сразятся в США
14:28
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) продолжает подготовку к предстоящему поединку с экс-обладателем титула в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 KO).
Новое фото украинца с тренировки опубликовано в Instagram аккаунте LomUs:
XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.