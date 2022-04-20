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«Ничего грандиознее не будет». Фьюри высказал окончательное решение о бое за «абсолюта» с Усиком

Тайсон хочет лишить нас сражения за статус абсолютного чемпиона «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
18:20
«Ничего грандиознее не будет». Фьюри высказал окончательное решение о бое за «абсолюта» с Усиком
Фото: Getty Images

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью iFL TV окончательно заявил, что бой с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) станет для него последним в профессиональном боксе:

Еще перед боем с Уалдером я говорил с Пэрис (женой), что этот бой станет последним. Потом, когда возник вариант с Лондоном, я не смог сказать нет. Я добился многого, но сделал это за рубежом, в США. После вояжа заграницей устроить последнее шоу дома. У меня остался должок перед британскими фанатами Центральный стадион Лондона, 95 тысяч болельщиков… Ничего грандиознее уже не будет. Но это точно будет конец.

Люди слишком жадные. Они могут не понять моего решение, ведь как можно отказаться от джек-пота за еще один бой. Я получил много советов от очень умных людей. И от одного из умнейших и богатейших людей в истории. Он сказал: «Лучшие вещи в жизни – есть, пить и наслаждаться своим трудом. Не строение храмов из золотого или чего-то в этом роде». Я удовлетворен тем, кем я являюсь, тем, чего я добился.

Обладатель поясов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) не верит в сказки «Цыганского короля» и будет искать его слабые места в предстоящем поединке.

Олег Шумейко-младший
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