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Ничем не хуже топовых супертяжей. Владимир Кличко поделился актуальной формой
45-летний украинец просто невероятен
13:59
Владимир Кличко / Фото: Twitter
Экс-лидер «королевского» дивизиона Владимир Кличко поделился новой фотографией в своем Instagram.
45-летний украинец, который еще в 2017 году повесил перчатки на гвоздь, продолжает поддерживать себя в невероятной форме.
Продолжаю плавать. Продолжаю жить.
Экс-тренер Владимира рассказал, что Кличко приходилось жалеть спарринг-партнеров, а их труд оплачивался должным образом.