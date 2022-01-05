«Никакого больше легкого веса». Арум подтвердил уход Лопеса из дивизиона

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью iFL TV подтвердил, что бывший абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) окончательно и бесповоротно покидает дивизион.

Я сказал ему: «Удостоверься, что с тобой все в порядке». У нас предстоит встреча с ним и его отцом. Никакого больше легкого веса. Только 63,5 кг и никак не меньше. Одна из вещей, которую я ненавижу в боксе, – это весогонка, к которой прибегают, чтобы искусственно сделать вес. Они думают, что это дает им преимущество, и, возможно, так и есть, ведь они дерутся в дивизионе, где на самом деле быть не должны. Они должны выступать в дивизионе выше, но стремятся согнаться до более легких дивизионов, чтобы получить габаритное превосходство над соперником».