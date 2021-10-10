Арум: «Фьюри – Уайлдер III – лучший бой «королевского» дивизиона, который я видел»
Фьюри хотел поблагодарить Уайлдера за бой, но конечном счете просто назвал идиотом
«Цыганский король» остановил «Бронзового бомбардировщика» в 11-м раунде
09:24
Фото: Getty Images
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал, как они с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) пообщались после боя:
«Я просто сказал: «Хороший бой». А он ответил: «Я не хочу проявлять никакого уважения или спортивного духа». Я ответил: «Нет проблем». Был очень удивлен. Он не умеет проигрывать достойно. Идиот».
Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде. Он же вел на судейских записках, а также перебивал соперника.
«Цыганский король» все же отдал должное Уайлдеру, заявив, что их трилогия должна остаться в истории.