«Никакой ху**и». Альварес с Ферстаппенном пошли в разнос после бутылки текилы

Кажется, мексиканец слегка перебрал

Сауль Альварес / Фото: boxingscene.com

Лучший боксер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) и чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен встретились на вечеринке.



Канело, подзаправившись бутылкой текилы, выступал в роли тамады. Кажется, что мексиканец даже слегка перебрал. А также Альварес продемонстрировал свои вокальные навыки

Давай тусить! Никакой ху**и. Давайте зажигать!

Ранее Канело назвал будущего чемпиона хэвивейта, с которым еще и поспарринговал.