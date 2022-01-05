Бетербиев: «Альварес по праву стоит номером один в pound-for-pound
«Никакой ху**и». Альварес с Ферстаппенном пошли в разнос после бутылки текилы
Кажется, мексиканец слегка перебрал
14:49
Сауль Альварес / Фото: boxingscene.com
Лучший боксер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) и чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен встретились на вечеринке.
Канело, подзаправившись бутылкой текилы, выступал в роли тамады. Кажется, что мексиканец даже слегка перебрал. А также Альварес продемонстрировал свои вокальные навыки
Давай тусить! Никакой ху**и. Давайте зажигать!
Ранее Канело назвал будущего чемпиона хэвивейта, с которым еще и поспарринговал.