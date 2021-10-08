Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Валуев назвал победителя трилогии Фьюри – Уайлдер
Россиянин считает, что у «Бронзового бомбардировщика» серьезные проблемы с психологией
8 октября 15:49
Николай Валуев / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящей трилогии между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
«Думаю, что победа останется за Фьюри. У Уайлдера серьезные проблемы с психологией, а это на ринге играет огромную роль. Если у американца ничего не поменялось, то Тайсон, скорее всего, закончит бой нокаутом. Нельзя выходить на поединок, думая, что ты проиграешь».Напомним, Фьюри рассказал, как выбрался из депрессии после победы над Кличко.
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