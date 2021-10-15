«Никто не победит Лому в легком весе». Лопес-старший сделал прогноз на бой Ломаченко – Комми

Отец абсолютного чемпиона отдает предпочтение украинцу

Фото: essentiallysports.com

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший поделился мнением о предстоящем поединке бывших соперников его сына Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и Ричарда Комми (30-3, 27 KO):



Мы дрались с настоящим чемпионом в лице Комми. Это сильный боец, но мы убрали его за два раунда. Ломаченко заботится обо всех людях, которых мы уже побили. Я всем говорил, что он победит Накатани в седьмом раунде. Я предвижу, что он побьет Комми. Я всем говорил, что никто не победит Ломаченко в легком весе. Я предвижу, что он просто переедет Комми. Возможно, Ломаченко даже остановит его. Давайте посмотрим, что произойдет, но в этом поединке я выбираю Ломаченко.

Напомним, что Лопес готов драться с любым в дивизионе, кроме украинца.