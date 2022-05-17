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Німецький боксер помер під час поєдинку

У 38-річного спортсмена стався серцевий напад
Бокс Профессиональный бокс
09:45
Німецький боксер помер під час поєдинку
Муса Ямак

14 травня в німецькому Гархінгу під час бою помер місцевий боксер напівважкої ваги Муса Ямак (8-0, 8 КО), повідомляє Bild.

38-річний боксер бився проти представника Уганди Хамзи Вандери (19-19-3, 14 КО). На початку третього раунду Ямак знепритомнів та впав ще до будь-якого контакту з суперником.

Ямака доправили до лікарні, де він помер.

Нагадаємо, раніше під час бою помер вірменський боксер Арест Саакян.

Карен Агабекян
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