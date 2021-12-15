Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол

Яркий бой из андеркарда Василия Ломаченко

Джон Бауза нокаутировал Майкла Уияльмса / Фото - Top Rank

Он точно умеет удивлять. На банальный вопрос кем бы он стал бы, если бы не бокс, ответил, что археологом. А позже признался – он хорош не только в ринге, но и в математике. Судя по всему, просчитывать свои удары он точно умеет.

Это все о 23-летнем проспекте первого полусреднего веса Джоне Баузе (16-0, 7 КО). Как заметно по его рекорду, этот парень, несмотря на прозвище El Terrible, не является нокаутирующей машиной. Однако свои предыдущие два боя он завершил досрочно. И поединок в недавнем шоу Василия Ломаченко вышел особо убедительным.

Бауза среди своих любимых бойцов называет Эррола Спенса и Ломаченко. Интересно, смог ли он заслужить внимание украинца, боксируя у него в андеркарде?

Пуэрториканец, который с начала 2019 года боксирует под крылом Top Rank Боба Арума, встречался в ринге с неким Майклом Уильямсом, чьим со-тренером является Роя Джонса. Он успел набить себе рекорд 19-0, 12 КО, и, казалось, этот бой должен был стать конкурентным. Но нет.

Уже в первом раунде Бауза, чьим менеджером является менеджер Теофимо Лопеса Дэвид МакУотер, поймал своего соперника на контратаке и отправил в первый нокдаун. Во втором донес мощнейший левый боковой, после которого, казалось, оппонент не поднимется. Но нет – еще один нокдаун. Дальше Джон попросту выбил соперника за пределы ринга. Правда, он вернулся внутрь канатов.

В четвертом раунде Уильямс смог подняться еще два раза. Но до гонга дотянуть не удалось – ему в подбородок прилетел прямой удар левой рукой. Это был жесткий нокаут. Отец выбежал в ринг обнять сына – Майкл потерпел болезненное первое поражение в профессионалах.

Видео четырех нокдаунов и нокаута в бою Бауза – Уильямс:

Баузу тоже тренирует его отец. И боксер признается – именно папа больше остальных мотивирует его по жизни. То, скольким он пожертвовал ради карьеры сына, сколько часов тяжелой работы они вместе проделали, чтобы парень мог боксировать на Madison Square Garden...

Цель проспекта – через пять лет войти в историю и стать первым пуэрториканским чемпионом мира в шести весовых категориях. Звучит, конечно, скорее, как мечта, наверное, даже, несбыточная.

Но если он будет так ярко проводить свои поединки, то, как минимум, завоюет любовь болельщиков. Фанаты бокса любят яркие бои. А то, что произошло в андеркарде Ломаченко, точно можно назвать ярким.