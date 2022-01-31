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Нокаут за одну минуту. Украинец мощно пробил по печени – соперник тут же стал на колено

Правда, в финале турнира победить все же не удалось
Бокс Аматорский бокс
15:32
Нокаут за одну минуту. Украинец мощно пробил по печени – соперник тут же стал на колено
Даниил Ковень на колене / Фото - скриншот

Это было быстро. Очень быстро. Полуфинал чемпионата Украины – нокаут за одну минуту поединка.

Турнир среди боксеров до 22 лет в Тернополе. Между собой в категории до 51 кг встречались Даниил Ковень из Львовской области и боксер из Черкасской области Сийовуш Мухаммадиев, бронзовый призер прошлогоднего турнира.

И все закончилось, фактически, даже не начавшись. Мухаммадиев, у которого уже семь поединков в профессионалах: шесть побед и одно поражение (в дебютной встрече) – несколько раз проверил сопернику печень, а потом очередным левым боковым по корпусу сломил оппонента:

Вот только, стать победителем чемпионата Украины Мухаммадиеву так и не удалось. В финале он сошелся с участником чемпионата мира-2021 среди взрослых Александром Корневым. И уступил раздельным решением судей – 1:4.

Брутальный нокаут из чемпионата Украины. Боец рухнул на канвас и не мог пошевелить ногами

Все победители и призеры чемпионата Украины U-22:

Категория до 48 кг

1. Андрей Ефимович

2. Денис Биленький

3. Роман Телявский

3. Павел Лейбенко

Категория до 51 кг

1. Александр Корнев

2. Сийовуш Мухаммадиев

3. Федор Фриз

3. Даниил Ковень

Категория до 54 кг

1. Максим Галиничев

2. Владислав Стась

3. Дмитрий Колисниченко

3. Илья Щучкин

Категория до 57 кг

1. Максим Власюк

2. Али Даглы

3. Александр Корюк

3. Дмитрий Молодан

Категория до 60 кг

1. Тарас Бондарчук

2. Максим Жигаров

3. Никита Динеев

3. Даниил Дрыжак

Категория до 63,5 кг

1. Игорь Ковтун

2. Даниил Лозан

3. Андрей Кобельчук

3. Максим Гаврилюк

Категория до 67 кг

1. Ярослав Михалушко

2. Эльвин Алиев

3. Рашад Расулов

3. Бозорбой Матякубов

Категория до 71 кг

1. Максим Молодан

2. Кирилл Таран

3. Богдан Доценко

3. Иван Репецкий

Категория до 75 кг

1. Илья Тогобицкий

2. Никита Алистратов

3. Даниил Новиков

3. Павел Иллюша

Категория до 80 кг

1. Илья Котляров

2. Никита Хрипко

3. Игорь Бабийчук

3. Артем Невдобенко

Категория до 86 кг

1. Илья Мельничук

2. Эдвард Костыренко

3. Владислав Баланюк

3. Богдан Градов

Категория до 92 кг

1. Виталий Стальченко

2. Ашот Качарян

3. Нестор Небесь

3. Федор Ткаченко

Категория свыше 92 кг

1. Кирилл Стоянчев

2. Василий Ткачук

3. Андрей Кашкаров

3. Андрей Халецкий

Сергей Лукьяненко
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