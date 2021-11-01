У Ломаченко и Комми похожая дорога к очному бою – отдали титулы Лопесу, а затем вернулись победами с жестокими нокаутами
Нокаутировавший Фьюри супертяж выступит в андеркарде Ломаченко – Комми
Андерсон проведет поединок с канадско-украинским боксером
1 ноября 18:46
Фото: Boxing Scene
Супертяж Джаред Андерсон (10-0, 10 KO) проведет следующий поединок в андеркарде вечера бокса 11 декабря, в главном бою вечера которого встретятся экс-чемпионы легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) и Ричард Комми (30-3, 27 KO).
Американский нокаутер проведет бой с канадцем украинского происхождения Александром Тесленко (17-1, 13 KO). Джаред благодаря тому, что во время спаррингов с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) ему удалось вырубить «Цыганского короля», если верить команде Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO).
Кстати, промоутер Ломаченко Боб Арум называет Андерсона будущей суперзвездой хэвивейта.
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