Менеджер Усика: «Никто не знает, кто тренирует Джошуа»
«Нокаутирует мешка за 3 раунда». Фьюри дал прогноз на возможный бой Уайлдер – Джошуа
Тайсон ставит на американца
17:06
Фото: Top Rank
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram высказался о потенциальном поединке Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Я бы сказал, что Уайлдер нокаутирует мешка за три раунда.
Фьюри заявил, что поединок за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком (19-0, 13 KO) сорвался в последний момент из-за Джошуа.
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