Американский нокаутер: «Ломаченко боялся слечь на настиле, поэтому половину боя с Лопесом ссался»
Новая порция фотографий Ломаченко, готовящегося избивать Комми
Украинец проведет следующий бой 11 декабря
29 октября 19:28
Бывший чемпион мира в трех весовых категория Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) продолжает подготовку к следующему бою против Ричарда Комми (30-3, 27 КО).
Все фото - Facebook Ломаченко:
Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.
На нашем сайте выходит серия ознакомительных материалом о Комми, в последнем из которых мы рассказали о ярком возвращении Комми после поражения от Теофимо Лопеса.
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