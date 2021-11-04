Следущий соперник Ломаченко показал свою скорость на пневмогруше
Новая порция фотографий с тренировок Ломаченко, который готовится избить экс-чемпиона
«Хай-Тек» 11 декабря в США подерется с Комми
18:53
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) продолжает подготовку к предстоящему бою с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).
Украинец работает на выносливостью на песке в Лос-Анджелесе:
11 декабря.
Ранее видео с тренировки поделился экс-чемпион IBF.
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