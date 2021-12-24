Новые ковидные ограничения. В Великобритании отменены все вечера бокса на ближайший месяц

Запрет на массовые мероприятия может продлиться до марта 2022 года

Боксерские перчатки / фото - Getty Images

В Великобритании продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. За последние сутки в стране было диагностировано 119 тысяч новых случаев заражения.

На фоне этого правительство принимает ряд жестких ограничений, которые коснутся и спорта. Как сообщает журналист Майкл Бенсон в своем Twitter, парламент Великобритании вскоре выпустит официальный запрет на проведения массовых мероприятий, который коснется и бокса.

По информации источника, в Великобритании отменят все боксерские ивенты до конца января 2022 года. Бенсон, ссылаясь на слова промоутера Фрэнка Уоррена, также утверждает, что дата запрета – не окончательна, и британские фанаты могут лишиться возможности посещать вечера бокса вплоть до начала марта 2022 года.

Напомним, известный ринг-анонсер Диаманте попал в ужаснейшее ДТП. Он находится в критическом состоянии.