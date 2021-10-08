Шелестюк – о реванше Усика с Джошуа: «Сможет избивать его весь вечер»
Новые промоутеры Шелестюка: «Тарас скоро сможет проявить талант, которым он обладает»
Probellum считает, что бокс в Украине находит на рекордно высоком уровне
8 октября 19:06
Фото: Bad Left Hook
Промоутерская компания Probellum официально прокомментировала подписание украинского средневеса Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО):
«Мы рады приветствовать в команде еще одного высококлассного бойца. Невероятная любительская история Шелестюка говорит сама за себя, и теперь мы хотим помочь ему добиться такого же успеха в профессионалах.
Бокс в Украине, возможно, находится на рекордно высоком уровне. Александр Усик недавно стал чемпионом в супертяжелом весе, а Василий Ломаченко – один из лучших бойцов мира, поэтому Шелестюк скоро сможет проявить талант, которым он также обладает».
Ранее Шелестюк поделился мнением о реванше Александра Усика против Энтони Джошуа.
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