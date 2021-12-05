Новый абсолютный чемпион? Хэйни считает, что Диас создал ему больше проблем, чем способен Камбосос
Чемпион WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) после победы над Джозефом Диасом (32-2-1, 15 KO) в интервью FightHype.com заявил, что полностью готов к бою с абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):
Стили делают бои. Пока мы не подеремся с Камбососом, большего сказать не могу. Не отрицаю возможности, что Диас может быть более сложным оппонентом, чем Джордж. У Джозефа больший багаж опыта. Как я сказал, он не вышел и просто начала неистово напирать. Он действовал мудро, умно надавливал и заставил меня показать максимум.
Я нанес Диасу несколько тяжелых ударов, но он держался. Я не хотел давать ему ни секунды разогнаться. Ведь он мог получить заряд от толпы зрителей. Так что я все время создавал давление.
Если будет смысл, я поеду в Австралию на бой с Камбососом и заберу эти пояса. У меня не так много боев в легком весе, да и в лимит укладываться мне уже не так и просто. Но коль это нужно будет сделать, я справлюсь. В дивизионе много бойцов, за которыми я буду следить – тот же Дэвис. Но главная опция – это Камбосос, тут нечего скрывать.
Напомним, что Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) едва не начал бой с Исааком Крусом (22-1-1, 15 KO) за день до установленной даты.