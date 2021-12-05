Новый абсолютный чемпион? Хэйни считает, что Диас создал ему больше проблем, чем способен Камбосос

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Чемпион WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) после победы над Джозефом Диасом (32-2-1, 15 KO) в интервью FightHype.com заявил, что полностью готов к бою с абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):



Я нанес Диасу несколько тяжелых ударов, но он держался. Я не хотел давать ему ни секунды разогнаться. Ведь он мог получить заряд от толпы зрителей. Так что я все время создавал давление.

Если будет смысл, я поеду в Австралию на бой с Камбососом и заберу эти пояса. У меня не так много боев в легком весе, да и в лимит укладываться мне уже не так и просто. Но коль это нужно будет сделать, я справлюсь. В дивизионе много бойцов, за которыми я буду следить – тот же Дэвис. Но главная опция – это Камбосос, тут нечего скрывать.