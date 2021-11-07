Альварес рассказал, когда планирует провести следующий бой
Новый абсолютный чемпион! Полное видео боя Канело – Плант
Альварес забрал недостающий пояс IBF
10:49
Канело – Плант / фото - Getty Images
Лидер рейтинга P4P, мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. В бою на арене MGM Grand Альварес досрочно победил Калеба Планта (21-1, 12 КО), отобрав у него пояс IBF.
Видео полного боя Канело – Плант:
Судейские записки боя Альварес – Плант.
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