Известно, когда состоится следующий бой Беринчика
Новый спарринг-партнер? Беринчик в Карпатах нашел себе друга
Денис продолжает подготовку к следующему бою
18:34
Денис Беринчик / Фото:инстаграм
Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в Instagram
сообщил, что во время прогулки в горах нашел себе нового друга – барашка Шона.
Напомним, Беринчик в Карпатах готовится к следующему поединку, который состоится 18 декабря.
Также ранее стало известно, когда украинец может провести чемпионский поединок.
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