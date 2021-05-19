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Новый тренер Уайлдера: «Деонтей хочет крови»

Малик Скотт объяснил настрой американца
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 15:24
Новый тренер Уайлдера: «Деонтей хочет крови»
Деонтей Уайлдер / фото - Essentially Sports

Новый тренер экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Малик Скотт высказался о предстоящем бое подопечного против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Наставник заверил в интервью Essentially Sports, что «Бронзовый Бобардировщик» не заинтересован в деньгах.

«Уайлдер отклонил этот вариант, и выплаты, чтобы отойти в сторону, его не интересуют. Вы имеете дело с совершенно иным типом убл**ка. Он хочет крови, а не денег. Хочет возмездия». 

Пока Фьюри будет драться против Уайлдера, Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) может провести поединок против Александра Усика (18-0, 13 КО).

Антон Кривенко
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Теги

Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик

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