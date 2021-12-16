Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру

Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Новоиспеченный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в эфире подкаста Джо Рогана поделился инсайдерской информацией.

Австралиец рассказал, что сам предложил Лопесу провести реванш, но тот отказался, а также поделился информацией о том, что экс-чемпион вскоре может и вовсе завершить боксерскую карьеру.

Камбосос – Так я же спрашивал у него, сразу после боя. Предложил приехать в Австралию и подраться на большой арене размером 80 тысяч мест. Он ответил, что ничего ему не надо. Напропускал, видимо, потому и отказал. Он реально много принял ударов в бою. Мне кажется, он перейдет в другую весовую категорию уже. Мне кажется, что ему нужно хорошенько отдохнуть, восстановить силы.

Я с удовольствием бы с ним устроил бойню еще раз, я за. На самом деле, всё сейчас в его руках, потому что я вообще слышал, что он больше боксировать не хочет. Молодой, талантливый парень, ну проиграл – ничего страшного, такое бывает, не нужно перечеркивать свою карьеру из-за этого. Вышел на реванш, потом перешел в следующий вес, вернулся в строй, подрался с кем-нибудь из интересных бойцов, но полотенце выбрасывать – это последнее дело, слишком молод еще для такого.

Роган – Это ты от проверенного источника услышал?

Камбосос – Да. Я правда слышал об этом.