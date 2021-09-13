Лопес: «Нет смысла драться с Ломаченко»
Нурмагомедов – Ломаченко: «Удачи тебе, Вася»
Россиянин отреагировал на публикацию украинца
12 сентября 20:35
Василий Ломаченко / фото - Getty Images
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на публикацию бывшего чемпиона мира, украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в Instagram, который показал фрагмент со своей пробежки.
«Что может быть лучше, чем утренняя пробежка по родным местам, по местам, где ты родился, вырос и прошло все твое детство.
Удачи тебе, Вася, и Отцу здоровья».
Василий Ломаченко опубликовал видео со своего времяпровождения на Дунае.