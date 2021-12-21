Нурмагомедов назвал Альвареса лучшим боксером мира: «Усик стоит рядом»

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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего боксера мира независимо от весовых категорий:

Что касается Канело, я искренне считаю, что сегодня он лучший боксер pound-for-pound в мире. Возможно, рядом с ним стоят Усик и Фьюри, но мне кажется, что Канело – номер один.

Я не думаю, что бокс остановился, поскольку он возник задолго до ММА. Сколько лет существует бокс? 120? 150? Бокс – один из старейших видов спорта в мире».