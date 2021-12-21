Первый тренер Усика объяснил, почему Фьюри не сможет выиграть у украинца
Нурмагомедов назвал Альвареса лучшим боксером мира: «Усик стоит рядом»
Бывший чемпион UFC не переживает на счет падения интереса к профессиональному боксу
21 декабря 20:50
Фото: Daily Scanner
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего боксера мира независимо от весовых категорий:
«Многие боксеры зарабатывают большие деньги. Я имею в виду, что они ездят по миру и предлагают свои шоу. Сейчас есть Джошуа, Фьюри, Усик, Ломаченко и, конечно же, Канело, а также много других больших имен в боксе.
Что касается Канело, я искренне считаю, что сегодня он лучший боксер pound-for-pound в мире. Возможно, рядом с ним стоят Усик и Фьюри, но мне кажется, что Канело – номер один.
Я не думаю, что бокс остановился, поскольку он возник задолго до ММА. Сколько лет существует бокс? 120? 150? Бокс – один из старейших видов спорта в мире».
Напомним, Нурмагомедов болел за Александра Усика в его поединке против Энтони Джошуа.