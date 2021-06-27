Лопес-старший: «Ломаченко – элитный боец, он никогда не был легким соперником»
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Украинец остановил Накатани в 9-м раунде
15:30
Хабиб Нурмагомедов / фото - Getty Images
Бывший чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов (29-0) в своем Instagram отреагировал на возвращение в ринг Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Украинец в 9-м раунде победил Масаеши Накатани (19-2, 10 КО) техническим нокаутом.
«На классе».
Напомним, ранее Василий назвал самый сложный бой в своей карьере.
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