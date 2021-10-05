«Нужно еще 20 месяцев привести жирдяя в форму». Фьюри перед трилогией с Уайлдером с трудом бегает, хватаясь за мусорные баки

Очередное шоу от «Цыганского короля»

Фото: Daily Start

Top Rank Boxing на своем Youtube канале разместила программу, освещающую предстоящие большие поединки бойцов организации.



Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) закатил очередное представление. «Цыганский король» жаловался на плохое самочувствие с трудом бегал трусцой, хватаясь за мусорные баки, дабы не упасть.

В подобном ключе высказывался и главный тренер Шугар Хилл Стюард:

Он не готов. Нам нужно больше времени на подготовку этого парня. Месяцев 20 должно быть достаточно, чтобы привести жирдяя в форму.

Правда, вскоре Фьюри надоело и шоу закончилось. Британец привычно заговорил о своем величие и отсутствие шансов в предстоящем бою у Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).

Напомним, что промоутер Тайсона не прочь в следующем поединке свести подопечного с чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Александром Усиком (19-0, 13 KO).