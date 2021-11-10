«Нужно обсудить условия». Емельяненко согласен провести бой с Роем Джонсом

Федор Емельяненко / фото - Strikeforce

Знаменитый боец MMA Федор Емельяненко ответил на вызов Роя Джонса-младшего и согласился провести выставочный бой с экс-чемпионом четырех весовых категорий.

Я буду готовиться к реальному бою, если он когда-то состоится. Подготовка моя слабее не будет. Может не на 100 процентов буду вкладываться в удар, но скорость передвижения и скорость выбрасывания рук будут высокими. Как и у Роя. Скорее всего, не будет акцентированных ударов, и будет показательный бой».