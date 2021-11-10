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«Нужно обсудить условия». Емельяненко согласен провести бой с Роем Джонсом

Знаменитый россиянин хочет провести выставочный поединок
Бокс Профессиональный бокс
16:51
«Нужно обсудить условия». Емельяненко согласен провести бой с Роем Джонсом
Федор Емельяненко / фото - Strikeforce

Знаменитый боец MMA Федор Емельяненко ответил на вызов Роя Джонса-младшего и согласился провести выставочный бой с экс-чемпионом четырех весовых категорий.

«Я с большим уважением отношусь к нему как к великому спортсмену, человеку, как к легенде. Он – один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою. Мне интересны такие поединки. Бои именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым – нужен промоушен, который готов организовать такой поединок. Нужно обсудить условия.

Я буду готовиться к реальному бою, если он когда-то состоится. Подготовка моя слабее не будет. Может не на 100 процентов буду вкладываться в удар, но скорость передвижения и скорость выбрасывания рук будут высокими. Как и у Роя. Скорее всего, не будет акцентированных ударов, и будет показательный бой».

Напомним, Рой Джонс включил Ломаченко в тройку лучших боксеров P4P.

 

Источник: ТАСС Михаил Рыбак
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Федор Емельяненко Рой Джонс-младший

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