«Нужно уходить, пока тебе не отбили голову». Фьюри склоняют завершать карьеру прямо сейчас

Отец «Цыганского короля» не хочет, чтобы тот рисковал здоровьем в угоду публике

Фьюри в нокдауне в первом поединке с Уайлдером / Фото: Bleacher Report

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри в интервью BT Sport Boxing признался, что хотел бы, чтобы «Цыганский король» повесил перчатки на гвоздь:



Тайсон вышел на бой с Уайлдером с травмой не ради себя, а ради фанатов. Но такими темпами однажды тебя повалят джебом. Ведь твое сопротивление ударам уже может уйти. Он сейчас хорошо отдыхает. И только он знает, что будет делать дальше. Я сказал ему завершать карьеру, ведь он и так много сделал. Он выиграл все, что только мог, ему больше нечего доказывать. У него миллионы фунтов стерлингов на счету. Он обеспечил себе средства на существование. Есть ради чего жить, кроме как чтобы тебе отбили голову, не так ли? Только в угоду болельщиков. Но решение за ним, и он сделает, что посчитает нужным.

Но возможность остаться выглядит слишком заманчиво – бой за звание абсолютного чемпиона «королевского» дивизиона выглядит привлекательно и со спортивной точки зрения, и с финансовой.